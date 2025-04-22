Bisiklet Ve Skuter Çarpıştı: 2 Yaralı

HIZLI ÇARPISMA VE YARALILAR

Aksaray’da bisiklet ile elektrikli skuterin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. Kaza, Zincirli Mahallesi 502 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.A. yönetimindeki bisiklet, sokağın caddeyle birleştği noktada Ş.Ö. idaresindeki elektrikli skuter ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki sürücü de yere düşerek yaralandı. Kazanın olduğu anlarda bisiklet sürücüsünün kafasında bulunan kask, Ş.Ö.’nün kafasına çarptı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak kazaya dair inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Bu esnada bir sağlık görevlisinin, olay yerinde görüntü çeken gazeteciden basın kartını istemesi dikkat çekti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu kaza, bisiklet ve elektrikli skuter kullanımının artmasıyla birlikte dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.