Bisikletçiler 8 Gün 1.153 Kilometre Katedildi

BİSİKLETCİLER 8 GÜNDE BÜYÜK BİR BAŞARI GÖSTERDİ

Bisikletçiler, 8 gün boyunca toplam 1.153 kilometre mesafe kat etti. Bu süreç sonunda Astana takımından Wout Poels, hem genel ferdi klasman birinciliğini, hem de kırmızı tırmanış mayosunu elde etti. Çeşme – İzmir etabını ise Astana takımından Matteo Malucelli kazandı.

CAJA RURAL-SEGUROS RGA TAKIMININ ŞAMPİYONLUĞU

2025 yılının takım şampiyonu olan Caja Rural-Seguros RGA, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki son etapta 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını 2 saat 23 dakika 26 saniye ile tamamladı. Turun genel takım şampiyonluğunu 71 saat 22 dakika 26 saniye ile kazanan Caja Rural-Seguros RGA, 8 gün boyunca yeteneklerini sergileyen sporcularıyla dikkat çekti.

WOUT POELS’İN BAŞARISI

World Tour takımı olarak yarışa katılan Astana, İzmir’deki finişin ardından hem genel ferdi, hem de tırmanış mayası olan kırmızı mayoyu kazanarak büyük bir başarı gösterdi. Wout Poels, 23 saat 44 dakika 52 saniye ile Turkuaz Mayo’nun sahibi olmanın yanı sıra kırmızı mayoyu da kazanarak yarışa damgasını vurdu.

SPORUN RENKLERİ HAKİM OLDU

Takım turunun sonunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı lideri olan Willem Smit beyaz mayoyu giyerken, Giovanni Lonardi yeşil mayoyu aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sponsorluğunda bu alanda ödüller verildi. Tırmanış klasmanı lideri Wout Poels’e ve genel klasman lideri olarak da kendisine takdim edilen turkuaz mayoyu aldı.

ŞAMPİYONLUK ORGANİZASYONU

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu’nun ardından yaptığı açıklamada, “8 gün boyunca 196 ülkede yayınlanan ve yaklaşık 1.5 milyarı aşkın insana ulaşan bu organizasyon Türkiye’nin tanıtımının en büyük parçasıdır” dedi. Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a destekleri için teşekkür etti.

MATTEO MALUCELLİ’NİN YORUMLARI

Çeşme-İzmir etabını kazanan Matteo Malucelli, “Zamanlamayı mükemmel ayarladım ve hedefe vardım” dedi. Takım arkadaşlarına yardımcı olup zafer kazanmanın keyfini çıkardığını belirtti.

WOUT POELS’İN DUYGULARI

Wout Poels ise, “Türkiye turunu kazanmak çok güzel bir duygu. Takımdaki atmosfer oldukça iyiydi” sözleriyle zaferin iyi bir periyotta geldiğini ifade etti. Ayrıca, “Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene bu unvanı korumak için Türkiye’ye geleceğim” diyerek gelecek hedeflerinden de bahsetti.