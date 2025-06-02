Bisikletçiler Yaz Gelince Artış Yaşıyor

YAZ AYLARINDA BİSİKLET KULLANIMINDA ARTIŞ

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir bisikletçi, yaz aylarının başlamasıyla otomobiliyle mahallelerde dolaşarak çocuklara ve yetişkinlere hizmet götürüyor, bakım ve onarım işlemleri yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte depolardan çıkan bisikletler, sokaklarda daha fazla görünmeye başladı. Özellikle hafta sonlarında bisikletlerini alan çocuklar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturuyor. Bisiklet kullanımındaki artış, bisikletçilerin işlerinin de artmasına vesile oluyor. Lastik, fren, vites, koltuk ve zincir gibi bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren bisikletçiler, bisikletlerin depodan çıkmaya başladığı bu dönemde yoğun günler geçiriyor.

SEYYAR HİZMET VE BAKIM İŞLEMLERİ

Nilüfer’in Üçevler Mahallesi’nde bir bisikletçi dükkanına sahip olan Hamdi Aktürk, belirli günlerde bisikletçinin bulunmadığı mahallelere seyyar olarak giderek hizmet veriyor. Aktürk, 20 yıldır bisiklet tamiri, alım ve satımı yaptığını, 15 yıldır da mahalleleri gezerek çocukların sorunlarını yerinde çözdüğünü ifade ediyor. Okul tatilinden sonra işlerinin daha da artacağını belirten Aktürk, “Mesela her hafta pazar günleri 23 Nisan Mahallesi’ne geliyorum. Bazen Balat’a, bazen başka mahallelere gidiyorum. Mahalle çocukları, bisikleti olanlar beni, geleceğim saati bilir. Otomobilimin bagajında tamir, bakım için her türlü malzemem var” dedi.

BAKIM VE ONARIM ÜCRETLERİ

Hava basmanın 10 lira, lastik tamirinin 100 lira olduğunu belirten Aktürk, “Fren bakımı parça değişmezse 50 lira. Yeni alınmış bir bisikletin montajı ve ayarları 300 lira, vitesli bisikletler ise 500 lira. Bazen geç saatlere kadar çalışıyoruz” diye ekledi. Aktürk, çocukları ve yetişkinleri bisikletlerini depodan çıkmadan hemen kullanmamaları konusunda uyararak, “Önce bakımını yaptırmaları iyi olur. Özellikle frenleri tutmazsa problem yaşayabilirler. Vitesleri ayarlanmalı, lastikleri kontrol edilmeli. Yaza girerken sorunsuz girmek en iyisi” ifadesini kullandı.

KALİTE VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

“Ucuz etin yahnisi yavan olur” diyen Aktürk, piyasada birçok bisiklet bulunduğunu belirterek, “Bütçeye göre kalitelisinin alınması en iyisi. Kalitesiz olanlar çok sorun çıkarır, hem çocuğu hem anne babasını üzüyor. Çocuklar çok hevesli ama kesinlikle aşırı hız yapmasınlar. Frenlerine güvenip hız yapmak kötü sonuçlar doğurabilir. Araç trafiğine çok dikkat etsinler” dedi.