Bisikletli Çocuğa Motosiklet Çarptı

KOCAELİ’DE BİR TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Karaman’da 5 yaşında bisiklet süren bir çocuğa motosiklet çarptı. Kaza sonucunda küçük çocuk yaralanırken, çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçmayı başardı. Kaza, Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, bisiklet süren H.Ç. isimli 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

KAZA SONRASINDA YARALANMA VE KAÇIŞ

Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu ve yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gören vatandaşlar, “Çocuğun bisikletine vurmasıyla birlikte çocuk takla attı” açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat sürmekte.