Bisikletli Çocuk Kaza Sonucu Öldü

KAZA ANINDA OLUŞAN TRAJEDİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir bisikletli çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. M.A. idaresindeki 01 ALH 854 plakalı kamyonet, sokaktan caddeye çıkan 8 yaşındaki bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu’ya çarptı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kamyonetin altına girip ağır yaralanan Yoğurtçu, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Ancak, çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğurtçu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Mesele, yerel halkta büyük bir üzüntüyle karşılandı.