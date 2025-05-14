Bismil Adliyesi Derecesi Değiştirildi

DİYARBAKIR ADLİYESİ HİZMET DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları ile sağlık, sosyal ve kültürel durumu göz önüne alınarak, ulaşım ve gelişim açısından önemli merkezlere yakınlığı dikkate alındı. Bu değerlendirmeler sonucu Bismil Adliyesinin bölge derecesinin 4’ten 3’e indirilmesine karar verildi.

Ayrıca, yeni düzenleme ile Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı dikkate alınarak, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına karar verildi.

CİDE VE ŞENPAZAR İLÇELERİ YARGI ÇEVRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Cide ve Şenpazar ilçeleri ile ilgili olarak ise, Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanması kararlaştırıldı.

– ANKARA