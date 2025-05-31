Bismil’de 1220 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

DİCLE NEHRİ’NDE HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki Dicle Nehri’nde bulunan adacıklarda toplam 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma, dron desteğiyle yapıldı. Dicle Nehri’ndeki adacıklara Hint keneviri ekildiği belirlenince, gerekli operasyon düzenlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, botla ulaşım sağlanan adacıklardaki iki alanda ekilen 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi. Elde edilen Hint kenevirleri daha sonra sökülerek imha edildi. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yere sahip oluyor ve güvenlik güçlerinin etkinliğini gösteriyor.