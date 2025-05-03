Haberler

Bismil’de 400 Paket Kaçak Sigara

DİYARBAKIR’DA KAÇAK SİGARA VE TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi’nde bir evde detaylı bir arama yaptı.

ARAMADA BULUNAN KAÇAK MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada toplamda 400 paket kaçak sigara ve değişik çap ve ebatlarda 400 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.T. (53) isimli bir kişi gözaltına alındı ve bu kişinin üzerinde adli işlem başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hindistan, İthalatı Yasakladı, Gerginlik Artıyor

Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle Pakistan menşeli ürünlerin ithalatını yasakladı ve tüm posta ile kargoları durdurdu.
Haberler

Yapay Zeka, Çalışma Şekillerini Değiştiriyor

Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'AI SUMMIT ERZURUM2025', gençlik ve spor bakanlığının katkısıyla, yapay zeka teknolojilerinin geleceği hakkında uzmanlara ev sahipliği yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.