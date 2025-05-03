Bismil’de 400 Paket Kaçak Sigara

DİYARBAKIR’DA KAÇAK SİGARA VE TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi’nde bir evde detaylı bir arama yaptı.

ARAMADA BULUNAN KAÇAK MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada toplamda 400 paket kaçak sigara ve değişik çap ve ebatlarda 400 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak D.T. (53) isimli bir kişi gözaltına alındı ve bu kişinin üzerinde adli işlem başlatıldı.