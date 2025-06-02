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Bismil’de Araç Çarpması Olayı Gerçekleşti

OTOMOBİL ÇARPAN YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Sait Zafer Kızılkaya’ya, plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil çarptı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılkaya’nın cesedi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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