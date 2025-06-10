Bismil’de Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü

İKİ AİLE ARASINDAKİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1’i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay, Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Anlaşmazlık sonrası karşı karşıya gelen aileler arasındaki tartışma, kısa sürede büyük bir çatışmaya dönüştü.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ulaşan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu bilgisi edinildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak, 6 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kavgaya sebep olan arazi anlaşmazlığı ve olaya karışan kişilerin durumu araştırılıyor.