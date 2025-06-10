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Bismil’de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

ARAŞTIRILAN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE KAVGA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı, büyük bir kavgaya dönüşerek içinde silah, taş ve sopa kullanılan bir çatışmaya sebep oldu. Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti. Önceden husumetli olan bu iki aile, bir tartışmanın ardından kavga etmeye başladı ve bu kavga sonucunda 6 kişi yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın ardından, durumu öğrenenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin yapılmasının ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumu kritik olarak belirtildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı ve şu an emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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