Bismil’de Bebeğin DNA Testi Sonucu Açıklandı

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE AİLE ÇEKİŞMESİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan Fatma (45) ve Ercan Aslan (50) çifti, 2008 yılında doğum sonrası hastanede 17 gün tedavi gören ve kendilerine ‘ölü’ denilerek teslim edilen bebeklerinin DNA testiyle kendilerine ait olmadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mezar açıldığında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, cenazenin aileyle genetik bağının bulunmadığı ifade edildi. Aile, bu süreçte hukuk mücadelesi başlatıyor.

HASTANEDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Fatma Aslan, 2008 yılında evde erken doğum yaptıktan sonra 7 aylık doğan bebeğini Bismil Devlet Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’daki Dağkapı Çocuk Hastanesi’ne götürdü. ‘Muhammed Furkan’ ismi verilen bebek, burada kuvöze alındı. 17 gün süren tedavi süresince aile, bebeği bir kez dahi göremedi. Hastane yetkilileri ölüm haberini verdikten sonra cenazeyi Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına defnettiler. Yıllar içinde çocuklarının hayatta olduğuna dair artan şüphelerle savcılığa başvurup mezarın açılmasını talep ettiler. Sonuçta yapılan DNA testi, cenazenin Fatma Aslan ile genetik bağının olmadığını ortaya koydu.

HUKUKİ MÜCADELE VE İFADELER

Baba Ercan Aslan, yaşadıklarını aktarırken, “2008’de doğan çocuğumuz 17 gün hastanede kaldı. Görmek için birçok kez talepte bulunduk ama izin verilmedi. 17 gün sonra sabaha karşı arandım ve ölüm haberi verildi. Gittiğimde cenazeyi kutu içinde teslim ettiler. Mezar kaydının bulunmadığı söylenince savcılığa başvurduk. DNA eşleşmesindeki uyuşmazlık bize huzur getirdi. Artık çocuğumuzun hayatta olduğuna inanıyoruz. Hastanedeki tüm personelden şikayetçiyiz” dedi.

Anne Fatma Aslan ise “Bebeğimin ölüm haberine asla inanmadım. İçimde sürekli bir his vardı. 3 yıl önce eşimle birlikte savcılığa başvurduk. Mezar açıldı, DNA testi yapıldı ve sonuç uyuşmadı. Oğlumun hayatta olduğunu biliyorum” diyerek hislerini dile getirdi. Ayrıca, “5 Şubat 2008’de Diyarbakır’da doğan tüm bebeklerin aileleriyle DNA testi yapılsın. Ben hazırım” şeklinde yetkililere seslendi. Oğlunun başka bir aileye verilmiş olabilme ihtimalinin kendisini üzdüğünü ve mutluluğunun olmadığını hissettiğini vurguladı.