Bismil’de Gübre Yüklü Tır Devrildi

DİYARBAKIR’DA TIR DEVRİLDİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gübre yüklü bir tır devrildi. 27 ATJ 765 plakalı tır, ilçenin Göksu mevkiinde yol kenarına devrilerek kazaya sebep oldu.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE POLİS EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kaza ile ilgili olarak yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi gönderildi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı.