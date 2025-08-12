Haberler

Bismil’de Gübre Yüklü Tır Devrildi

DİYARBAKIR’DA TIR DEVRİLDİ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu gübre yüklü bir tır devrildi. 27 ATJ 765 plakalı tır, ilçenin Göksu mevkiinde yol kenarına devrilerek kazaya sebep oldu.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE POLİS EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kaza ile ilgili olarak yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi gönderildi. Neyse ki kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak tırda maddi hasar meydana geldi. Yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı.

Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, güvenlik güçlerinin etkisiyle ülkedeki huzur ve istikrar sayesinde gençlerin spor, kadınların ise üretime katıldığını vurguladı.
Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

Datça'da yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren anısına lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, yerel siyasetçiler ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

