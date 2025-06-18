Haberler

Bismil’de İki Aile Kavga Etti

DİYARBAKIR’DA TAŞLI VE SOPALI KAVGA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesinin kırsal Meydanlık Mahallesi’nde meydana geldi.

AİLELER ARASINDAKİ ÇATIRDAKİ BÜYÜME

Husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, giderek büyüyerek sopalar ve taşlar ile yapılan bir kavgaya dönüştü. Bu arbede sırasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mahallede, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması amacıyla giriş ve çıkışlar kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri ise olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Biga’da Tehlikeli Motor Yarışı Yapıldı

Biga'da akrobatik hareketlerle motosiklet süren iki kişiye toplam 56 bin 673 TL ceza uygulandı. Jandarma, şahısları gözaltına alarak hukuk sürecini başlattı.
Haberler

Kocaeli’nde Bıçaklı Kavga, 1 Yaralı

İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Y.K. yaralanırken, olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.