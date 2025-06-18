Bismil’de İki Aile Kavga Etti

DİYARBAKIR’DA TAŞLI VE SOPALI KAVGA

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesinin kırsal Meydanlık Mahallesi’nde meydana geldi.

AİLELER ARASINDAKİ ÇATIRDAKİ BÜYÜME

Husumetli iki aile arasında başlayan tartışma, giderek büyüyerek sopalar ve taşlar ile yapılan bir kavgaya dönüştü. Bu arbede sırasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mahallede, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması amacıyla giriş ve çıkışlar kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri ise olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.