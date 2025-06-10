Bismil’de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

İLÇEDE SİLAHLI KAVGA NEDENİYLE YARALANANLAR

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında meydana gelen bir silahlı kavga neticesinde 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Sanayi Mahallesi’nde akrabalar arasında bilinmeyen bir nedenle süregelen bir tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Mehmet A, Ebubekir A, Vasfi A, Muzaffer A. ve Musa A. isimli şahıslar ile yoldan geçen bir kişi yaralanmış durumda.

İLK MÜDAHALELER VE HASTANE SEVKİ

Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri acil olarak sevk edildi. Ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan 4’ü, ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mehmet A’nın durumunun ağır olduğu bilgisi geldi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalara başladı. Yapılan araştırma ile birlikte olayın neden ve detayları hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor.