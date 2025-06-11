Bismil’de Ramazan A. Kaçtı

DİYARBAKIR’DA CİNAYET VE AĞIR YARALAMA OLAYI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 27 yaşındaki Ramazan A., tartıştığı kuzeni 57 yaşındaki Şeyhmus Sevim’i tabancayla vurarak öldürüyor, aynı zamanda kuzeninin 19 yaşındaki oğlu Rüstem Sevim’i de ağır yaralıyor. Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesinin Işıklar Mahallesi’nde ortaya çıkıyor.

TARTIŞMA SONRASI KANLI BİR SALDIRI

Ramazan A., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı halasının oğlu Şeyhmus ve oğlu Rüstem Sevim’e tabancayla ateş açıyor ve ardından olay yerinden kaçıyor. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor.

Tedavi altına alınan yaralılardan Şeyhmus Sevim, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamıyor. Sevim’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Hayati tehlikesi bulunan Rüstem Sevim ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne naklediliyor. Ramazan A.’nın yakalanması için çalışmalar başlatılıyor.