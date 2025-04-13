Bismil’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

DİYARBAKIR’DA TIR KAZASI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, boş sebze kasa taşıyan bir tırın devrildiği kazada sürücü yaralanıyor. Bismil-Batman kara yolunda meydana gelen olayda, 12 ACJ 468 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devriliyor.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ve güvenlik güçleri gönderiliyor. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye sevk ediliyor. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatini artırmaları gereken bir konu.