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Bismil’de Yaralı Şahin Doğaya Salınacak

YARALI ŞAHİNİN BULUNMASI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde jandarma ekipleri, devriye sırasında kanatlarından yaralanmış ve uçma yetisini kaybetmiş bir şahini keşfetti. Yaralı halde bulunan kuş, jandarma ekipleri tarafından alındı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

TEDAVİ SÜRECİ VE DOĞAYA DÖNÜŞ

Ekipler, yaralı şahinin durumunu İl Jandarma Komutanlığı’nın Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timine bildirdi. Ardından, şahin Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne tedavi için teslim edildi. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra, yaralı şahin doğaya geri salınacak.

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