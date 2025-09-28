Bismil Düğününde Çıkan Kavga: 2 Yaralı

Haberler

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düğün esnasında taraflar arasında meydana gelen bir kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesinin kırsal Köseli Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Taraflar arasında belirlenemeyen bir sebep nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek, plastik sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

