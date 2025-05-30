Bismil ilçesinde Kavga, 2 Yaralı.

DİYARBAKIR’DA KAVGA SONUCU YARALANANLAR VE GÖZALTILAR

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, iki grup arasında çıkan kargaşada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası, polis ve mahalle bekçileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Meydan Parkı’nda gerçekleşti.

OLAY NASIL BAŞLADI?

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya döndü. Kavgada yaralanan 2 şahıs, ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Polis ve mahalle bekçileri, olayla alakalı 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.