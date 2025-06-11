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Bismil İlçesinde Silahlı Kavga Oldu

ŞİDDETLİ OLAYDA HEDEF İKİ KİŞİ OLDU

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, akrabalar arasında meydana gelen silahlı çatışmada bir baba yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi’nde R.A., belirlenemeyen bir nedenden dolayı halasının oğlu olan Ş.S. (57) ve kendi oğlu R.S’yi silah ile yaraladı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Ş.S. yaşamını yitirirken, R.S.’nin tedavisi devam ediyor. Olay sonrası mahallenin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı ve incelemeler sürüyor.

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