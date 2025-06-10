BIST 100, 9.611,79 puana yükseldi

BIST 100 ENDİKSİ YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.611,79 puana ulaştı. İlk yarıda yukarı yönlü bir hareket izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,23 puan ve yüzde 1,32 artış gösterdi ve 9.611,79 puana yükseldi. İşlem hacmi ise toplamda 48,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,17, holding endeksi ise yüzde 1,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 8,25 ile spor endeksi elde etti. En yüksek kaybı ise yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yaşadı.

Analistler, hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.700 ve 9.800 puan seviyelerinin direnç noktası, 9.500 ve 9.400 puanların ise destek konumu olduğunu ifade ediyor.