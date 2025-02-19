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BİST 100’de Bugün En Çok Artanlar Düşenler

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DÜNYA PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞLER

BIST100, günü %1,55 oranında 153,22 puan azalışla 9.763,67 puandan kapatma gerçekleştirdi. İşlem hacmi ise 119,3 milyar TL seviyesinde belirlendi. Yatırımcılar, endeksin performansını ve hisse senedi işlemlerini dikkatle takip ediyor.

BIST 100 endeksinde bugün en fazla artış gösteren hisse senetleri arasında BERA, 17,60 TL ile +0,990 ve %5,96 oranında artışla ilk sırada yer aldı. Bunu, AKSA ile %5,27 artışla 12,58 TL, IEYHO ile %3,63 artışla 9,98 TL, OYAKC ile %2,19 artışla 27,12 TL ve CVKMD ile %2,04 artışla 9,02 TL izliyor.

Diğer taraftan, BIST 100’de en çok değer kaybeden hisseler arasında EKGYO 13,90 TL ile -1,240 ve %8,19 düşüşle ilk sırada yer alıyor. TAVHL 253,00 TL ile -12,75 ve %4,80 düşüş, ODAS 5,39 TL ile -0,240 ve %4,26 düşüş gösterirken, ARDYZ 31,70 TL ile -1,38 ve %4,17 düşüş yaşadı. Son olarak KCHOL 150,00 TL ile -5,90 ve %3,78 düşüş kaydetti.

Kaynak: BİST

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