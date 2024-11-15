BIST 100’de Bugün En Fazla Yükselenler/Düşenler

BIST 100 ENDEKSİNDE EN YÜKSEK HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralanıyor: CCOLA 49,52 TL ile +2,54 TL (+5,41%), REEDR 15,24 TL ile +0,72 TL (+4,96%), GESAN 51,00 TL ile +2,10 TL (+4,29%), KONTR 50,00 TL ile +1,60 TL (+3,31%) ve TABGD 147,80 TL ile +3,80 TL (+2,64%) olarak kaydediliyor.

BIST 100 ENDEKSİNDE EN DÜŞÜK HİSSELER

Öte yandan, BIST 100’de bugün en çok değer kaybeden 5 hissenin durumu ise şöyle: FROTO 1.077,00 TL ile -40,00 TL (-3,58%), MPARK 366,00 TL ile -10,50 TL (-2,79%), AGHOL 330,25 TL ile -8,25 TL (-2,44%), GOLTS 419,50 TL ile -10,00 TL (-2,33%) ve ASTOR 94,90 TL ile -2,25 TL (-2,32%) olarak belirlendi.

Kaynak: BİST