BİST 100’de En Çok Artan Hisseler

BIST100 ENDİKSI GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI

BIST100 endeksi, güne %0,33 oranında 32,7 puan artışla 9.807,10 puandan tamamlandı. İşlem hacmi ise 102,753 milyar TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, gün boyunca BIST 100 endeksine dahil hisselerdeki hareketliliği dikkatle takip etti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde sıralandı: HALKB 20,52 TL (+1,09; +5,61%), VAKBN 27,64 TL (+1,30; +4,94%), EUPWR 38,90 TL (+1,72; +4,63%), YEOTK 55,20 TL (+2,35; +4,45%) ve MAVI 71,40 TL (+2,60; +3,78%) olarak kaydedildi. Yükselen hisseler, yatırımcıların ilgisini bir kez daha çekti.

Bugün BIST 100’de en çok düşen hisseler ise şöyle sıralandı: FENER 47,78 TL (-2,37; -4,73%), PGSUS 222,20 TL (-10,30; -4,43%), TTKOM 48,84 TL (-2,16; -4,24%), THYAO 303,50 TL (-10,25; -3,27%) ve TOASO 224,20 TL (-6,00; -2,61%) olarak belirlendi. Düşüş yaşayan hisseler, yatırımcılar için risk işaretleri oluşturdu.

Kaynak: BİST