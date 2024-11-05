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“BIST 100’de En Fazla Yükselen/Düşenler”

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EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hisse şöyle sıralanıyor: GUBRF hissesinin fiyatı 212,70 TL ile +8,40 artış göstererek %4,11 oranında bir yükseliş sağlıyor. TOASO ise 186,50 TL fiyatla +6,70 artışla %3,73’lük bir değer kazanımı elde ediyor. Üçüncü sırada olan ASELS hissesi, 65,15 TL ile +1,65 artış ve %2,60’lık bir yükselme kaydediyor. KRDMD hissesinin fiyatı 25,24 TL üzerinde +0,600 artış ile %2,44 oranında yükseliyor. Son olarak LMKDC hissesi ise 22,98 TL ile +0,54 artış ve %2,41 oranında bir değer kazanarak listede yer alıyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100 endeksinde en fazla değer kaybeden 5 hisse şu şekilde sıralanıyor: REEDR hissesinin fiyatı 19,70 TL ile -2,18 kayıpla %9,96’lık bir düşüş göstermiş durumda. CCOLA ise 45,12 TL fiyatla -3,42 değer kaybı yaşayarak %7,05 oranında bir azalma kaydediyor. Üçüncü sırada yer alan AGROT hissesi, 12,77 TL ile -0,82 kayıp ve %6,03’lük bir düşüş yaşıyor. TTKOM hissesinin fiyatı 45,18 TL ile -2,34 değer kaybı yaşayarak %4,92 oranında geriliyor. Son olarak TAVHL hissesinin fiyatı ise 222,70 TL ile -10,30 kayıpla %4,42 oranında düşüş yaşıyor.

Kaynak: BİST

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