“BIST 100’de En Fazla Yükselenler/Düşenler”

BUGÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hissenin durumu şu şekilde ortaya çıktı: YKBNK 27,46 TL ile +1,220 yani %4,65 yükseliş gösterdi. KCHOL ise 182,90 TL seviyesinde +7,70 artış ile %4,39’luk bir rakamla devam etti. MPARK 371,75 TL ile +14,25 yani %3,99 artış yaşadı. CIMSA 38,44 TL değerindeyken +1,44 ile %3,89 yükseliş sağladı. ISCTR ise 12,59 TL’den +0,450 yani %3,71 kazançla işlem gördü.

BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’deki hisseler arasında bugün en çok değer kaybeden 5 hissenin durumu da dikkat çekti. ADEL 39,96 TL’den -2,14 kayıpla %5,08 düşüş yaşadı. KLSER 33,10 TL ile -0,86 yani %2,53’lük bir azalış gösterdi. KCAER 36,96 TL’den -0,80 ile %2,22’lik bir kayıpla devam etti. CWENE 182,10 TL seviyesinden -3,90 yani %2,10 gerileme yaşadı. BERA ise 13,91 TL’den -0,290 ile %2,04’lük bir düşüşle işlem gördü.

Kaynak: BİST