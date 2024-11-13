“BIST 100’de En Yüksek Artış ve Düşüş”

YÜKSELEN HİSSELER

Bugün BIST 100 endeksine dâhil olan hisseler arasında en fazla değer kazanan beş hisse şu şekilde belirlendi: YKBNK 27,46 TL ile 1,220 artış gösterip %4,65 yükseldi. KCHOL 182,90 TL seviyesindeyken 7,70 artış ile %4,39 değer kazandı. MPARK 371,75 TL’den işlem görürken 14,25 artış yaşayıp %3,99 yükseldi. CIMSA ise 38,44 TL seviyesindeyken 1,44 artış ile %3,89 değer kazandı. ISCTR ise 12,59 TL ile 0,450 artış yaparak %3,71 oranında bir yükseliş gösterdi.

DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de en çok değer kaybeden beş hisse ise şu şekilde sıralandı: ADEL 39,96 TL ile 2,14 düşüş yaşayarak %5,08 oranında geriledi. KLSER 33,10 TL seviyesinde 0,86 düşüş gösterdi ve %2,53 değer kaybetti. KCAER 36,96 TL’den işlem görürken 0,80 düşüşle %2,22 oranında bir azalma yaşadı. CWENE 182,10 TL ile 3,90 değer kaybederek %2,10 gerileme sağladı. Son olarak BERA, 13,91 TL seviyesindeyken 0,290 düşüşle %2,04 oranında bir azalma kaydetti.

Kaynak: BİST