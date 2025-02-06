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BIST 100’de Günün Yükselen ve Düşenleri

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BIST 100 ENDİKSİNİN KAPANIŞI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 artışla 9,842.15 puandan tamamlıyor. Bu güncel veriler, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında en fazla değer kazanan beş hisse şu şekilde sıralanıyor: CVKMD 9,75 TL +0,55 +5,98%, KOZAL 23,20 TL +1,20 +5,45%, KOZAA 71,55 TL +3,60 +5,30%, SDTTR 197,20 TL +9,80 +5,23% ve ALTNY 75,35 TL +3,25 +4,51%.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100 endeksinde en çok değer kaybeden beş hisse ise; VAKBN 25,42 TL -1,320 -4,94%, HALKB 19,27 TL -0,75 -3,75%, ANSGR 107,40 TL -3,500 -3,16%, LIDER 147,80 TL -3,20 -2,12% ve AEFES 158,30 TL -2,30 -1,43% şeklinde sıralanıyor.

Kaynak: BİST

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