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“BIST 100 En Fazla Yükselen/Düşen Hisseler”

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YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen 5 hisse şu şekilde sıralandı: YKBNK 27,46 TL +1,220 +4,65%, KCHOL 182,90 TL +7,70 +4,39%, MPARK 371,75 TL +14,25 +3,99%, CIMSA 38,44 TL +1,44 +3,89% ve ISCTR 12,59 TL +0,450 +3,71%.

DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de bugün en çok düşen 5 hisse ise şu şekilde belirtildi: ADEL 39,96 TL -2,14 -5,08%, KLSER 33,10 TL -0,86 -2,53%, KCAER 36,96 TL -0,80 -2,22%, CWENE 182,10 TL -3,90 -2,10% ve BERA 13,91 TL -0,290 -2,04%.

Kaynak: BİST

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