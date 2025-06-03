BIST 100 Endeksi 9.277,01’den Kapanmıştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 268,14 puan artışla 9.277,01 puandan günü kapattı. Endeks, güne 68,14 puan ve yüzde 0,76 artışla 9.077,01 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 9.077,01 puanı, en yüksek ise 9.299,27 puanı gördü. Nihayetinde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,98 değer kazanarak 9.277,01 puandan tamamladı.

BIST 30 ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

BIST 30 endeksi ise bir önceki kapanışa göre 329,04 puan ve yüzde 3,30 yükselerek 10.300,28 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,66, sanayi endeksi yüzde 2,60 ve hizmetler endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybetti. BIST 100 endeksindeki hisselerin 88’i prim yaptı, 12’si ise geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ve Garanti BBVA, en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3.350 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 216 bin 500 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi ise yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB DÖVİZ KURLARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolara ilişkin efektif kurunu alışta 39,0524, satışta ise 39,2089 lira olarak belirledi. Önceki efektif kur değerleri alışta 39,0877, satışta ise 39,2443 lira düzeyindeydi. Uluslararası piyasalardaki döviz kurları ise saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 143,90 seviyelerinde işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 artışla 65,6 dolara ulaşmış durumda.