BIST 100 Endeksi 9.700,17’de Kapatıldı

BIST 100 ENDİKSİ KAPANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 46,90 puan azalarak 9.700,17 puandan günü tamamladı. Endeks, güne 28,06 puan ve yüzde 0,29’luk bir düşüşle 9.719,01 puandan başladı. Gün içerisinde en düşük 9.652,09 puanı ve en yüksek 9.747,90 puanı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybıyla kapattı. BIST 30 endeksi ise 64,36 puan ve yüzde 0,60’lık bir kayıpla 10.645,25 puandan sonlandı. Mali endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49’u değer kazandı, 50’si düştü ve 1’i yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN, Türkiye İş Bankası ve Türk Hava Yolları yer aldı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3.250 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 103 bin lira düzeyine ulaştı.

DOLAR KURU GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolara ait efektif kurunu alışta 38,6852, satışta ise 38,8402 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 38,6490, satışta 38,8039 lira olarak belirlenmişti.

PİYASALARDAKİ DİĞER GÖSTERGELER

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 147,80 seviyesindeydi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 artışla 66 dolardan işlem görüyor.