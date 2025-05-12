BIST 100 Endeksi 9.747,07 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 356,56 puan artarak 9.747,07 puandan kapanıyor. Güne 220,70 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.570,46 puanı ve en yüksek 9.767,07 puanı gördü. Endeks, günü yüzde 3,80 değer kazancıyla 9.747,07 puan seviyesinden tamamlıyor.

BIST 30 ENDİKSİ RAKAMLARINI YÜKSELTİYOR

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 422,71 puan ve yüzde 4,11 kazançla 10.709,61 puandan kapandı. Mali endeks yüzde 3,88, hizmetler endeksi yüzde 3,75, sanayi endeksi ise yüzde 3,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 3,75 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaparken, 12’si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3.237 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,2 azalarak 4 milyon 056 bin lira seviyesine düştü.

TAHVİL VE BONOLARA YÖNELİK İŞLEMLER

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi ise yüzde 46,94 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu 38,6490 lira alış ve 38,8039 lira satış olarak belirledi. TCMB, önceki efektif kurunu 38,5455 lira alış ve 38,6999 lira satış olarak açıklamıştı. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1110, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 148,20 seviyelerinde seyrediyor.

HAM PETROL FİYATI ARTAN GÜÇ

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 artış göstererek 65 dolardan işlem görüyor.