BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

BIST 100 ENDİKSİ DEĞER KAYBEDİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 9.101,49 puana indi. Cuma günü 9.167,58 puandan kapanmış olan BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,55 artışla 9.217,78 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 66,09 puan ve yüzde 0,72 değer kaybı yaşayarak 9.101,49 puana geriledi. Gün içinde en düşük 9.087,81, en yüksek ise 9.240,67 puanı gördü.

SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞLER GÖRÜLÜYOR

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,2, sanayi endeksi yüzde 0,2, mali endeks yüzde 0,6 ve teknoloji endeksi yüzde 0,5 azaldı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29’u artış gösterirken 68’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile BİM Birleşik Mağazalar yer aldı.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 143,90 seviyesinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasasında ise dolar 38,5980 liradan, avro 43,8240 liradan satılmakta.