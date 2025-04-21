BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybetti ve 9.314,41 puana geriledi. Cuma günü 9.317,24 puandan kapanan endeks, yeni güne yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa kıyasla 2,83 puan ve yüzde 0,03’lük bir kayıpla 9.314,41 puana düştü. İlk yarıda en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.346,30 puan seviyeleri görüldü.

ENDİKSLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Ancak mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 59’u yükselirken, 39’u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Tofaş, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

TAAHHÜT PİYASASINDAKİ GÖRÜNTÜ

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda, 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin gün içi işlemlerindeki basit getirisi yüzde 41,29, bileşik getirisi ise yüzde 45,55 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 140,7 düzeyine ulaştı. İstanbul serbest piyasada ise dolar 38,1990 liradan, avro 44,2010 liradan işlem görüyor.