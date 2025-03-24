BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 Endeksi Güçlü Toparlanma Sinyali Veriyor

BIST 100 endeksi, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen güçlü bir toparlanma sinyali gösteriyor. Piyasaların genel görünümü ve BIST 100’ün haftaya başlangıç durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Mart 2025 itibarıyla BIST 100 endeksi haftaya nasıl açıldı? İşte detaylar…

BIST 100 HAFTAYA YÜKSEK BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,35 oranında bir artışla 9.167,00 puandan giriş yaptı. Açılışta, önceki kapanışa göre 122,35 puan ve yüzde 1,35 artış kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi ise yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran alan, yüzde 2,52 ile ulaştırma olurken, tekstil deri sektörü ise yüzde 1,39 oranında kayıpla en fazla değer kaybeden sektör oldu.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Geçtiğimiz hafta, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 7,81 değer kaybıyla 9.044,64 puandan kapattı. Küresel piyasalarda ise ABD yönetiminin tarife politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle yön arayışı devam ediyor. Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik kapsamlı yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 51 kişi adli işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ’de son dönemlerdeki gelişmeler nedeniyle 25 Nisan 2025 tarihine kadar, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılacağı belirtildi. Kredili sermaye piyasası işlemleri esnasında öz kaynak oranının esnetilmesi karara bağlandı. Borsa İstanbul, emir/işlem oranını 25 Nisan 2025 tarihine kadar 5:1’den 3:1’e çekerken, eşik değer aşım ücreti 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltildi.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.100 ve 9.000 puanlarının destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyorlar.