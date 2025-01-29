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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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PİYASALARDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Günün ilk yarısında yükseliş trendinde ilerleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.140,36 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 43,4 milyar lira seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan ticaret sektörü, yüzde 2,75 oranında artış gösterdi. En çok kaybeden ise taş toprak sektörü oldu, bu sektör yüzde 1,36 oranında geriledi.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlama konusunda zorluklar yaratmaya devam ediyor. Gözler, bu akşam ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin geçmesini beklerken, yurt dışında ise ABD’de Fed’in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç noktası, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumu olarak değerlendirildi.

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