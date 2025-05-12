BIST 100 Endeksi Pozitif Gerçekleşti

BIST 100 ENDESİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,80 değer kazanarak 9.747,07 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 356,56 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 127 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,41, holding endeksi ise yüzde 4,18 değer kazanıyor. Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı yüzde 5,34 ile inşaat sektörü sağlarken, tek gerileyen sektör madencilik oldu ve yüzde 2,30 oranında düşüş yaşadı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu gelişmesi ve yurt içinde terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının etkisiyle BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Endeks, 9.740-9.750 puan aralığında dengelendi. Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesinin açıklanacağı, yurt dışında ise ABD’de enflasyon, İngiltere’de işsizlik oranı ve Almanya’da ZEW endekslerinin sonuçlarının merakla bekleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık vermesini öngörüyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğine yönelik tahminler var. Bu durum, yatırımcıların ve piyasaların dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.