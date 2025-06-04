BIST 100 Endeksi Yükseldi, 9.335,85

BIST 100 ENDİKSİ’NDEN YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 9.335,85 puana ulaştı. Önceki gün 9.277,01 puandan kapanan endeks, güne 4,02 puan düşüşle 9.273,00 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 58,83 puan ve yüzde 0,63’lük bir değer kazancı ile 9.335,85 puana çıktı. Gün içinde en düşük 9.255,47, en yüksek ise 9.340,67 puan seviyelerine ulaştı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ENDİKSLERİNDE ARTIŞ

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,6, teknoloji endeksi yüzde 2,5, mali endeks ise yüzde 0,4 değer kazanıyor. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74’ü yükselirken, 24’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında ASELSAN, Koç Holding, Akbank, Türk Hava Yolları ve Yapı ve Kredi Bankası yer aldı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3.363 dolar seviyesine yükselirken, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,36, bileşik getirisi ise yüzde 43,23 olarak kaydedildi.

PİYASA DEĞERLERİNE GÖRE DOLAR VE AVRO

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde belirlendi. İstanbul serbest piyasada ise dolar 39,1400 liradan, avro ise 44,7810 liradan işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 65,7 dolardan satışa sunuluyor.