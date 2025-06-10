Bist 100 Endeksi Yükseldi, 9.611,79

BİST 100 ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 9.611,79 puana ulaştı. Hareketli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışla karşılaştırıldığında 125,23 puan ve yüzde 1,32 artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 48,7 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,17, holding endeksi ise yüzde 1,69 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok değer artışı gösteren alan, yüzde 8,25 ile spor olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör ise yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Analistler, bugünkü hazine nakit dengesinin yakından takip edileceğini ifade ediyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.800 puanın direnç seviyeleri; 9.500 ve 9.400 puanlarının ise destek konumunda olduğu bilgisi veriliyor.