BIST 100 Endeksi, Yükseliş Eğiliminde

BIST 100 ENDESİ YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne %0,55 yükselişle 11.195,98 puanla başladı. Seans içinde endeks, 11.263,83 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yükseliş, özellikle holding hisseleri tarafından destekleniyor. Önceki günde alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, %1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan günü tamamladı. Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre 61,25 puan artarak 11.195,98 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,96, holding endeksi ise %0,55 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %1,37 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren sektör ise %0,07 ile madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER SEMPOZYUMDA

Küresel piyasalarda, bugün ABD’de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndan gelecek mesajlar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, iç piyasada tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ise dünya genelindeki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca teknik açıdan BIST 100 endeksinin 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.