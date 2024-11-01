BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

BİST 100 ENDİKSİNDE HAREKETLİ GÜN

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885 puandan kapadı. İşlem hacmi ise 76,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Önceki gün 8.863,88 puandan kapanan endeks, güne 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puandan başladı. Gün içerisinde eksi bölgeye geçse de gelen alışlarla birlikte günü pozitif bölgede tamamladı.

KISA İŞLEM HAFTASINDA DÜŞÜK VE YÜKSEK SEVİYELER

BIST 100 endeksi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kısa süreli işlem haftasında en düşük 8846,07, en yüksek ise 9051,60 puanı gördü. Önümüzdeki hafta piyasalarda önemli gelişmeler ve verilerin beklenildiği bir dönem olacak. Pazartesi günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamları, Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak “Enflasyon Raporu” ve Başkan Fatih Karahan’ın sunumu, 5 Kasım Salı günü ABD Başkanlık Seçimi, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları haftanın öne çıkan başlıkları olacak.