BIST 100 Endeksi Yükseliyor: 25 Mart Analizi

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Bankacılık hisseleri dahil olmak üzere birçok sektördeki pozitif fiyatlamalar, yatırımcıların “25 Mart borsada son durum nedir?” sorusunu yoğun olarak araştırmasına sebep oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) almış olduğu önlemler, borsadaki yükselişin destekleyici faktörleri arasında yer alıyor.

BIST 100 ENDKESİ YÜKSELİYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde yüzde 5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana ulaştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan artış gösteren endeks, toplamda 9.793,43 puana yükseldi. Günlük işlem hacmi ise 84,6 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 6,81, holding endeksi ise yüzde 4,33 değer artışı yaşadı. Sektörlerin tamamı kazanç sağlarken, en fazla yükselişi yüzde 8,11 ile ticaret sektörü gösterdi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife kararları, piyasaların yönünü bulmasını zorlaştırıyor. Türkiye’de ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalar için hisse geri alımında sermaye esnekliği sağladı ve geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi. Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin kalacağını, yurt dışında ise ABD’de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğuna vurgu yapılıyor.