BIST 100 Endeksi Yüzde 0,01 Yükseldi

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ ZARFIKLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 1,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama faktoring oldu ve yüzde 5,42’lik artış sağladı. En çok gerileyen sektör endeksi ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin’in ek gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda anlaşmasının yarattığı iyimserlik devam ederken, tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine dair bazı soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor. Ayrıca, MSCI, dünya çapında endeks değişikliklerini açıkladı ve Türkiye’nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 hisseyi dahil ederken, 4 hisseyi çıkardı.

Analistler, yarın İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek müzakerelerin piyasaların odak noktası olacağını belirtiyor. Buradan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyorlar. Yarın yurt içinde bütçe dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, ABD’de perakende satış verileri ve İngiltere ile Avro Bölgesi’nde büyüme gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceği aktarılıyor. Analistler, özellikle ABD’de açıklanacak perakende satış verisinin ülke ekonomisinin görünümü hakkında ipuçları verebileceğini vurguluyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç seviyeleri, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.