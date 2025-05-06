BIST 100 Endeksi Yüzde 0,25 Arttı

BORSA İSTANBUL’DA BIST 100 ENDİKSİ ARTIKLAR KAZANDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puan ile tamamlıyor. Endeks, bir önceki kapanışa göre 22,49 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybediyor. Sektör endeksleri arasında madencilik en çok kazandıran sektör oldu ve yüzde 4,04 oranında bir artış sağladı, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 1,76 ile kimya, petrol ve plastik oldu.

YATIRIMCILAR BEKLE-GÖR YAKLAŞIMINA GİRDİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcılar, “bekle-gör” yaklaşımına girmesiyle birlikte karışık bir seyir sergiliyor. Ancak BIST 100 endeksi, bu durumda pozitif bir ayrışma gösterdi. Yarın Türkiye üzerine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in beklenen webinarsı yer alırken, yurt dışında da Fed’in faiz kararının önemi öne çıkıyor. Analistler, Fed’in politika faizini sabit bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

FED BAŞKANI’NDAN İPUCU BEKLENİYOR

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından, bankanın gelecekteki politikaları hakkında ipucu arayacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanlarının direnç seviyeleri olduğu, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin de destek konumunda bulunduğu ifade ediliyor.