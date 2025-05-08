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BIST 100 Endeksi Yüzde 0,54 Artış Gösterdi

BİST 100 ENDEKSİ YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün başlangıcını yüzde 0,54 yükselerek 9.123,90 puana ulaşarak yaptı. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybederek 9.074,62 puandan kapanmıştı. Açılış itibarıyla BIST 100, bir önceki kapanışa göre 49,28 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.123,90 seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi, yüzde 0,67, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan iletişim sektörü yüzde 1,74 ile öne çıkarken, en çok kaybettiren ise finansal kiralama ve faktoring yüzde 0,32 değer kaybı yaşadı.

ABD’nin ticaret müzakerelerine dair olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırarak küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında İngiltere’de yapılacak BoE faiz kararı ve ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, toptan eşya stoklarının öne çıkacağını ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

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