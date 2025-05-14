BIST 100, Gün İçi Yüzde 0,01 Arttı

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ YÜZDE 0,01 DEĞER KAZANARAK TAMAMLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01’lik bir artışla 9.701,55 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,38 puanlık bir artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 109,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama faktoring oldu ve yüzde 5,42 değer kazandı. Ulaştırma sektörü ise yüzde 1,61’lik bir düşüş yaşadı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ İYİMSERLİK SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin’in ilave gümrük vergilerini geçici olarak indirme konusunda uzlaşması ile birlikte iyimserlik devam ediyor. Ancak tarifelerin ekonomiler üzerindeki olası etkilerine dair soru işaretlerinin tam olarak giderilemediği gözlemleniyor. Ayrıca, dünyadaki endeks sağlayıcıları arasında yer alan MSCI, Türkiye’nin küçük ölçekli şirketler endeksine 9 yeni hisse eklerken, 4 hisseyi çıkardı.

Analistler, yarın İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelerin piyasaların merkezinde olacağını ifade ediyor. Bu müzakerelerden gelecek haber akışının piyasaların yönünü önemli ölçüde etkileyebileceği belirtiliyor. Yarın yurt içinde bütçe dengesi ve haftalık para ile banka istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, ABD’deki perakende satışlar ve İngiltere ile Avro Bölgesi’nde büyüme gibi yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE DESTEK- DIRANÇ SEVİYELERİ

Analistler, ABD’de açıklanacak perakende satışlar verisinin ülke ekonomisinin gidişatı hakkında ipucu verebileceğini kaydediyor. Ayrıca, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanları direnç konumunda, 9.600 ve 9.500 seviyeleri ise destek alanı olarak belirleniyor.