BIST 100, Günü 9.112,19 Puanla Tamamladı

BIST 100 ENDİKSİNDE DEĞİŞİM

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 oranında değer kaybıyla 9.112,19 puanda tamamladı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksi, 55,39 puan düşerken, toplam işlem hacmi 74,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi ise yüzde 0,35 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan sektörü yüzde 2,22 ile turizm, en fazla kayıp yaşayan ise yüzde 2,35 ile iletişim sektörü oldu.

Analistler, ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerini yakın bir şekilde takip ettiklerini belirtiyor. Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Çin ve Avrupa’da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) izleneceği ifade ediliyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydediliyor.