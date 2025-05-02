BIST 100 Haftayı 9.167,58’de Tamamladı

HAFTALIK BORSADA DEĞİŞİMLER

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık dönemde ortalama yüzde 2,81 değer kaybetti. Dolar/TL yüzde 0,34 artarken, avro/TL ise yüzde 0,36’lık bir artış kaydetti. Altının gram fiyatı ise haftalık bazda yüzde 0,37 azalmış durumda. BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında olan 9.167,58 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 azalarak 4 bin 40 liraya düştü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36’lık bir düşüşle 27 bin 320 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 6 bin 792 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,32 azalarak 6 bin 770 liraya indi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,34 artarak 38,5550 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,36 artışla 43,8730 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Kategorilere göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise yüzde 0,88 ile “para piyasası” fonları oldu.