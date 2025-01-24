BIST 100 Haftayı Düşüşle Kapattı

BIST100 GÜNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

BIST100 endeksi günü %0,08 oranında, 7,91 puan düşüşle 10.104,85 puandan kapatarak bir önceki güne göre değer kaybetti. Bu süreçte toplam işlem hacmi de 81,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

İŞLEM HACMİ BELİRLİ SEVİYELERDE KALDI

Endeksin işlem hacmi, piyasadaki hareketliliği yansıtırken, yatırımcıların dikkati borsa üzerindeki gelişmelere yoğunlaşmaya devam ediyor. Ekonomik verilere ve piyasa trendlerine bağlı olarak işlem hacminin seyrinin önümüzdeki günlerde nasıl olacağı merak ediliyor.